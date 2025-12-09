menu
Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 8 Desember Naik, Berikut Daftarnya

Harga emas di Pegadaian Selasa 9 Desember 2025. Foto/Ilustrasi: Elvi R/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 9 Desember 2025. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (9/12), harga emas UBS dan Galeri24 kompak naik.

‎Harga jual emas Galeri24 naik menjadi Rp 2.442.000 dari awalnya Rp 2.437.000 per gram. Adapun harga emas UBS turut naik ke angka Rp 2.472.000 dari semula dibanderol Rp 2.469.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.336.000

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp 2.472.000

Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian hari ini Selasa 8 Desember 2025 naik, berikut daftarnya.

