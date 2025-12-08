Harga Emas UBS-Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 8 Desember Stabil, Cek Daftarnya
Senin, 08 Desember 2025 – 08:20 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Senin 8 Desember 2025.
Laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (8/12) mencatat, dua produk logam mulia, UBS dan Galeri24, kompak tak mengalami perubahan harga.
Adapun jual emas Galeri24 stabil di Rp 2.437.000 per gram.
Begitu juga harga emas UBS stabil di angka Rp 2.469.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Senin 8 Desember 2025 stabil. Berikut daftar harga emas di Pegadaian hari ini.
