Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Kompak Turun
Rabu, 31 Desember 2025 – 06:50 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian kompak turun hari ini Rabu 31 Desember 2025.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (31/12), harga dua produk buatan UBS dan Galeri24 kompak anjlok.
Harga jual emas Galeri24 turun dari awalnya Rp 2.618.000 menjadi Rp 2.546.000 per gram atau anjlok Rp 72.000.
Begitu pula harga emas UBS turut mengalami penurunan ke angka Rp 2.599.000 dari semula Rp 2.673.000 per gram atau merosot Rp 74.000.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
