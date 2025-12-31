Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Kompak Turun

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian kompak turun hari ini Rabu 31 Desember 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (31/12), harga dua produk buatan UBS dan Galeri24 kompak anjlok.

‎Harga jual emas Galeri24 turun dari awalnya Rp 2.618.000 menjadi Rp 2.546.000 per gram atau anjlok Rp 72.000.

Baca Juga: Harga Emas Antam Turun Lagi Hari Ini 30 Desember

Begitu pula harga emas UBS turut mengalami penurunan ke angka Rp 2.599.000 dari semula Rp 2.673.000 per gram atau merosot Rp 74.000.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga: Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 30 Desember Turun

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS: