Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Mulai Mengalami Lonjakan, Berikut Perinciannya
Sabtu, 01 November 2025 – 07:40 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 1 November 2025.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu, dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24, mulai mengalami lonjakan harga setelah empat hari beruntun turun.
Harga jual emas Galeri24 melonjak menjadi Rp 2.407.000 dari awalnya Rp 2.391.000 per gram.
Begitu pula emas UBS turut naik menjadi Rp 2.402.000 dari semula dibanderol Rp 2.386.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
