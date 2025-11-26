Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Naik Lagi Hari Ini, Jadi Sebegini
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 26 November 2025 naik lagi. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (26/11), dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24, kompak mengalami kenaikan harga jual.
Adapun harga jual emas Galeri24 naik menjadi Rp 2.416.000 dari awalnya Rp 2.384.000 per gram. Harga emas UBS turut naik menjadi Rp 2.439.000 dari semula Rp 2.404.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.318.000
- Harga emas UBS 1 gram: Rp 2.439.000
