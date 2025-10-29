Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Turun Lagi Hari Ini 29 Oktober, Cek Daftarnya
Rabu, 29 Oktober 2025 – 07:45 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 29 Oktober 2025 turun lagi.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (29/10), dua produk logam mulia buatan UBS dan Galeri24 mengalami penurunan harga dua hari beruntun.
Harga jual emas Galeri24 merosot menjadi Rp 2.403.000 dari awalnya Rp 2.428.000 per gram.
Harga emas UBS turut turun menjadi Rp 2.399.000 dari semula dibanderol Rp 2.437.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
