Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Turun Lagi Hari Ini, Cek Daftarnya

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 4 Desember 2025 turun lagi. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (4/12), produk logam mulia buatan UBS dan Galeri24 kompak mengalami penurunan dua hari beruntun.

Harga jual emas Galeri24 turun ke angka Rp 2.452.000 dari awalnya Rp 2.460.000 per gram. Harga emas UBS turut turun menjadi Rp 2.477.000 dari semula dibanderol Rp 2.481.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.339.000

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp2.477.000