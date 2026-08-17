Harga Gabah Naik, Produsen Mulai Beralih ke Beras Fortifikasi
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat pertanian Khudori mengatakan sebagian produsen beras mulai mengalihkan produksinya ke beras fortifikasi, karena kenaikan harga gabah.
“HET (harga eceran tertinggi, red) pada beras medium dan premium naik,” kata Khudori di Jakarta, Minggu (16/8).
Menurut Khudori, harga gabah di tingkat petani saat ini telah melampaui Rp 8.000 per kilogram, jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram.
Kondisi tersebut, kata dia, membuat biaya produksi beras meningkat, sementara produsen tetap menghadapi batasan HET ketika menjual beras medium dan premium di pasar.
“HET disusun dengan asumsi harga gabah tidak jauh dari HPP. Ketika harga gabah jauh di atas HPP, HET beras bakal terlampaui,” kata Khudori
Khudori mengatakan tekanan tersebut mendorong sebagian produsen mencari ruang usaha melalui produksi beras khusus, termasuk beras fortifikasi yang tidak dikenakan HET seperti beras medium dan premium.
Meski demikian, di mengatakan produksi beras fortifikasi yang mulai banyak ditemui di ritel modern dalam dua hingga tiga bulan terakhir, sehingga tidak serta-merta menunjukkan bahwa produsen beralih sepenuhnya dari beras premium.
Beras fortifikasi merupakan salah satu dari sembilan kategori beras khusus berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023.
Pengamat pertanian Khudori mengatakan sebagian produsen beras mulai mengalihkan produksinya ke beras fortifikasi, karena kenaikan harga gabah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ini Biang Kerok Kenaikan Harga Beras
- Kepala Bapanas dan Dirut BULOG Serahkan Langsung Bantuan Pangan kepada Warga Surabaya
- Gebuk Mafia, Kepala Bapanas Pastikan Pengawasan Beras Fortifikasi Makin Tajam
- Pemerintah Mendalami Mutu, Harga, dan Legalitas Beras Fortifikasi
- Produksi Gabah Kering Giling Juni 2026 Capai 4,29 juta ton, Naik 7%
- Penyaluran Bantuan Beras Tahap Kedua Bagi 33,24 Juta KPM Dimulai 17 Agustus