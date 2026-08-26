Harga Jersei Baru Persib Jutaan Rupiah, Laris Manis, Bobotoh Memang Wouw!

jpnn.com - BANDUNG - Belum genap sehari diluncurkan, jersei Player Issue Persib Bandung untuk musim 2026/2027 sudah dipesan lebih dari 2.000 Bobotoh melalui skema pre-order.

Antusiasme itu menjadi gambaran kuatnya daya tarik Persib di luar lapangan.

Tiga jersei anyar yang terdiri dari home, away, dan third bukan hanya ditawarkan sebagai perlengkapan pertandingan, tetapi juga dirancang untuk menjadi bagian dari gaya hidup Bobotoh, julukan pendukung fanatik Persib.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan konsep tersebut sengaja dipilih untuk menegaskan bahwa jersei Persib bukan hanya pakaian yang dikenakan pemain ketika bertanding.

Menurut dia, jersei Persib juga ingin ditempatkan sebagai bagian gaya hidup sehari-hari Bobotoh dan masyarakat secara umum.

"Pesan yang mau disampaikan, jersei ini bisa digunakan oleh siapa pun. Jadi jersei itu tidak hanya digunakan ketika main pertandingan saja. Jersei itu bisa dipakai oleh siapa pun. Bisa digunakan ke mana pun. Kayak tadi ada yang pakai skateboard pakai jersei, ada yang acara formal juga bisa pakai jersei, yang berhijab juga pakai jersei," kata Adhitia di Bandung, Rabu (26/8/2026).

"Jadi jersei ini bukan cuma alat yang bisa dipakai untuk pertandingan, tetapi jersei kita (Persib) itu bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari di mana pun dan kapan pun kegiatan teman-teman semua. Itu konsep pertamanya," sambungnya.

Antusiasme Bobotoh terhadap jersei anyar tersebut ternyata langsung terlihat dalam penjualan awal.