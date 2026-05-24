Harga Jual Kompetitif, iCAR V23 Punya Modal Kuat Bersaing di Pasar

jpnn.com, JAKARTA - SUV listrik boxy makin ramai di pasar otomotif nasional. Kali ini, giliran merek baru iCAR lewat model anyarnya V23, yang siap memanaskan persaingan.

Mobil listrik bergaya retro-modern itu langsung dibanderol cukup agresif, yakni mulai Rp 389,9 juta.

Harga tersebut menjadi titik awal iCAR untuk bersaing di segmen SUV EV dengan karakter desain yang berbeda dari kebanyakan mobil listrik saat ini.

Di bawah naungan Chery Group Indonesia, iCAR V23 menjadi model perdana yang dipasarkan di tanah air.

Mobil mengusung tampilan boxy yang terinspirasi kendaraan militer klasik dan jip legendaris, tetapi dibalut sentuhan teknologi modern.

President Director Chery Group Zeng Shuo mengatakan, iCAR hadir sebagai bagian dari transformasi perusahaan menuju ekosistem mobilitas masa depan.

Menurut dia, merek tersebut menyasar konsumen muda yang ingin tampil beda dan gemar mengeksplorasi gaya hidup baru bersama kendaraan listrik.

“iCar merupakan brand baru global dari Chery Group yang dibangun untuk konsumen berjiwa muda, suka eksplorasi, dan ingin tampil berbeda,” ujar Zeng Shuo, Sabtu.