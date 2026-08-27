menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Harga Kebutuhan Naik, Begini Strategi Menjaga Gizi Keluarga dengan Anggaran Terbatas

Harga Kebutuhan Naik, Begini Strategi Menjaga Gizi Keluarga dengan Anggaran Terbatas

Harga Kebutuhan Naik, Begini Strategi Menjaga Gizi Keluarga dengan Anggaran Terbatas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ki-Ka: Kepala Lembaga Demografi sekaligus dosen dan peneliti FEB UI, I Dewa Gede Karma Wisana, Ahli Nutrisi Tara Mutiara Ramdani, Corporate Affairs Director PT Frisian Flag Indonesia Andrew F. Saputro. Foto Mesyia/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Tekanan ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok mendorong masyarakat semakin selektif dalam menentukan pengeluaran rumah tangga.

Di tengah kondisi tersebut, kualitas asupan gizi menjadi salah satu hal yang berisiko dikorbankan ketika keluarga berusaha menyesuaikan anggaran.

Kepala Lembaga Demografi sekaligus dosen dan peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), I Dewa Gede Karma Wisana mengatakan semakin rendah tingkat pendapatan seseorang, semakin besar pula porsi anggaran yang digunakan untuk kebutuhan pangan.

Baca Juga:

Pada kelompok pendapatan terendah atau kuintil satu, menurut dia, pengeluaran untuk pangan mencapai 63,2 persen dari pendapatan.

Sementara pada kelompok pendapatan tertinggi atau kuintil lima, porsinya sekitar 40,5 persen.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 dan 2025 yang dipaparkannya juga menunjukkan adanya perubahan pola belanja masyarakat.

Baca Juga:

Tambahan belanja nonmakanan tercatat sebesar 5,98 persen, sedangkan tambahan belanja makanan hanya 3,16 persen.

“Ada kecenderungan bahwa tambahan belanja nonmakanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Jadi, ada trade off atau penukaran karena harus tetap beli bahan bakar misalnya, sehingga kemudian memilih makanan yang lebih sederhana,” kata Dewa dalam media talk bertajuk “Budget Boleh Minimal, Nutrisi Harus Tetap Optimal” di Jakarta, Rabu (26/8).

Harga kebutuhan naik, ekonom kasih strategi menjaga gizi keluarga dengan anggaran terbatas. Simak selengkapnya di sini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI