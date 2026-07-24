Harga Minyak Dunia Melejit, Purbaya: Ini Bukan Keadaan Baru

jpnn.com, JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai akan tetap terjaga di tengah kenaikan harga minyak mentah di tingkat global.

Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak memungkiri ruang fiskal yang sebelumnya tersedia seiring penurunan harga minyak, kembali terbatas seiring penguatan harga minyak mentah di tingkat global.

“Tetapi tidak membahayakan APBN sendiri, karena ini bukan keadaan baru kan,” ujar Purbaya ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

Selain itu, Purbaya memastikan kenaikan harga minyak mentah di tingkat global, tidak akan mengganggu pelaksanaan paket stimulus ekonomi periode semester II-2026.

Menurut Purbaya, anggaran paket stimulus tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah dengan menggunakan asumsi harga minyak mentah global yang cenderung tinggi.

“Waktu (rancangan) stimulus kemarin (semester II), dilakukan dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel, jadi tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Cuma yang mau saya tambahkan, ke kementerian/ lembaga (K/L) maupun ke daerah mungkin tidak leluasa sebelumnya,” ujar Purbaya.

Lebih lanjut, pihaknya memastikan pemerintah akan tetap menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap di harga yang ditetapkan saat ini.

"Kalau (BBM) yang subsidi akan dijaga terus. Cuma kemarin waktu di rapat kabinet, Presiden (Prabowo Subianto) meminta kami melakukan simulasi untuk harga minyak dengan skenario yang berbeda. Jadi kita sedang hitung tadi," ungkap Purbaya.