Harga Minyak Dunia Meroket, Indonesia Berpeluang Jadi Pemain Penting Industri EV Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah memanasnya konflik geopolitik global, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk naik kelas menjadi pemain utama industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) global.

Ketegangan di kawasan Timur Tengah disebut mengganggu pasokan energi dunia, termasuk minyak dan liquefied natural gas (LNG), yang selama ini menjadi tulang punggung energi global.

Gangguan distribusi melalui Selat Hormuz jalur vital bagi sekitar 20 persen pasokan energi dunia telah mendorong harga energi melonjak signifikan dan meningkatkan risiko krisis di berbagai negara.

Dalam situasi tersebut, Indonesia justru berada pada posisi strategis karena memiliki cadangan mineral kritis yang menjadi fondasi industri kendaraan listrik, seperti nikel, tembaga, bauksit, dan timah.

Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan dinamika geopolitik global membuka peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran penting dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia.

“Di tengah meningkatnya tensi geopolitik dan persaingan global atas mineral kritis, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis karena cadangan nikelnya, tembaga, bauksit, dan timah menjadi fondasi utama industri kendaraan listrik dunia,” ujar Fabby.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per Desember 2024, Indonesia memiliki sumber daya nikel sebesar 6,74 miliar ton dengan cadangan 3,13 miliar ton. Sementara itu, sumber daya tembaga mencapai 18,336 miliar ton dengan cadangan 2,86 miliar ton.

Adapun sumber daya bauksit tercatat sebesar 7,79 miliar ton bijih mentah, 3,93 miliar ton bauksit tercuci, serta 1,32 miliar ton alumina.