Harga Minyak Dunia Naik, Bahlil Pastikan BBM Subsidi Tak Naik hingga Desember

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik hingga 31 Desember 2026 meski harga minyak mentah dunia mengalami gejolak.

Bahlil mengatakan pemerintah berkomitmen menjaga harga BBM subsidi untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut tetap berlaku meski harga minyak dunia berada di atas asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2026.

“Sampai dengan sekarang, Alhamdulillah sudah kita komit untuk harga subsidi sampai dengan 31 Desember, berapa pun harganya di dunia, tidak akan kita naikkan,” ujar Bahlil dalam acara InTechSEA Award 2026 di Jakarta, Senin (14/9).

Menurut Bahlil, harga minyak mentah dunia saat ini telah mencapai USD 106 per barel. Sementara itu, rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) berada di kisaran 85-90 dolar AS per barel.

Harga ICP tersebut berada di atas asumsi dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar USD 70 per barel. Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah.

Bahlil mengatakan pemerintah perlu merumuskan kebijakan untuk menjaga harga BBM tetap stabil di tengah tekanan harga minyak global. Pemerintah juga mencari sumber pasokan minyak mentah dari berbagai negara, termasuk Rusia.

“Jadi, bayangkan berapa subsidinya Bapak-Ibu semua. Putar otak lagi. Kami harus mampu membuat rumusan kebijakan, yang sekalipun kondisi global itu terjadi yang luar biasa, tetapi kepastian terhadap harga harus kami jamin,” katanya.

Selain kebijakan harga, pemerintah memperkuat ketahanan energi dengan mendiversifikasi sumber pasokan minyak mentah. Minyak dari Rusia disebut telah masuk ke Indonesia melalui pengiriman tahap pertama pada Juli 2026, sementara pengiriman tahap kedua masih dalam proses.