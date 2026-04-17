Harga Minyak Goreng Naik, MinyaKita di Atas HET
jpnn.com, JAKARTA - Minyak goreng rakyat MinyaKita mengalami kenaikan harga.
Pendagang warung kelontong di Jakarta Suwani mengatakan harga MinyaKita naik menjadi Rp 22 ribu per liter, jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter.
Selain itu, MinyaKita ukuran 2 liter sulit ditemukan, karena banyak agen yang kehabisan stok.
"Sekarang kok mendadak mahal ini minyak goreng. Saya bingung bilang ke pembeli nanti," ujar Suwani di Jakarta, Rabu (17/4).
Terpisah, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui adanya kenaikan harga MinyaKita.
Budi menjelaskan kenaikan harga minyak goreng ini akibat naiknya harga plastik,
“Ya, ada (harga) sedikit naik. Karena, kan, imbas dari mereka (MinyaKita, red) kemasannya plastik semua," ujar Budi.
Kendati demikian, Budi menegaskan tidak ada kelangkaan MinyaKita di pasaran.
Pendagang warung kelontong di Jakarta Suwani mengatakan MinyaKita menjadi Rp 22 ribu per liter, jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter.
- Dirut BULOG Sidak ke Sejumlah Pasar di Jakarta Pastikan Stok Minyakita Aman
- Harga Cabai Masih Tinggi, Mencapai Rp 78 Ribu Per Kilogram
- Penyebab Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp 90 Ribu Per Kilogram
- Ternyata, Ini Penyebab IHSG Melemah Pada Senin Pagi
- Pedagang Pasar Kampung Lalang Resah, Wali Kota Medan Diminta Lakukan Evaluasi
- Nuon Dorong Ekosistem Digital Lifestyle, Bidik Potensi Pasar Nasional