Harga Minyak Masih di Level Tinggi, Rupiah Sore Ini Ditutup Melemah

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) pada penutupan perdagangan Jumat bergerak melemah 5 poin atau 0,03 persen.

Mata uang garuda berada di level Rp 17.758 per USD, dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.753 per USD.

Analis Bank Woori Saudara Rully Nova menilai pelemahan tipis rupiah dipengaruhi risiko harga minyak yang masih di level tinggi.

“Penguatan obligasi pemerintah masih dibayangi risiko harga minyak yang masih di level tinggi di atas asumsi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara),” ucap Rully, di Jakarta, Jumat.

Mengutip Anadolu, harga minyak mentah Brent untuk pengiriman November turun 1,3 persen menjadi USD 103,40 per barel.

Harapan ditemukannya jalur alternatif untuk pengiriman minyak dari Asia Barat ke pasar global turut berkontribusi pada penurunan harga minyak, meskipun masih ada kekhawatiran mengenai konflik antara Arab Saudi dan Ansarullah Yaman.

Selain itu, meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz berkontribusi pada kembalinya harga minyak ke level tiga digit.

Menurut sumber pasar, beberapa pengiriman minyak yang dijadwalkan untuk dikirim ke Eropa pada bulan September dibatalkan pada 15 September.