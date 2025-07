Harga Pangan: Beras, Cabai, hingga Bawang Kompak Turun

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat sejumlah harga pangan mengalami penurunan di tingkat nasional.

Dipantau dari laman resmi Panel Harga Bapanas di Jakarta harga cabai rawit merah tingkat konsumen mencapai Rp 66.041 per kilogram turun dibandingkan sebelumnya Rp 68.777 per kilogram.

Harga bawang merah Rp 43.501 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 44.800 per kilogram.

Kemudian, bawang putih bonggol di harga Rp 38.146 per kilogram turun tipis dari hari sebelumnya Rp39.231 per kilogram.

Selanjutnya, komoditas cabai merah keriting di harga Rp 43.965 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 45.718 per kilogram lalu cabai merah besar di harga Rp 42.282 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 43.493 per kilogram.

Harga beras premium Rp 15.991 per kilogram turun tipis dari sebelumnya Rp 16.014 per kilogram

Lalu, beras medium di harga Rp 14.247 per kilogram turun dari hari sebelumnya Rp 14.277 per kilogram.

Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Rp 12.639 per kilogram naik tipis dari sebelumnya Rp 12.540 per kilogram.