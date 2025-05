Harga Pangan Hari Ini, Banyak yang Turun

jpnn.com - JAKARTA - Harga pangan di sejumlah pasar di Indonesia mengalami penurunan, pada Kami (22/5).

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga bawang merah di tingkat konsumen mencapai Rp 36.874 per kilogram dibandingkan hari sebelumnya Rp 38.954 per kilogram.

Harga bawang putih bonggol di harga Rp 41.924 per kilogram turun dari hari sebelumnya tercatat Rp 42.154 per kilogram.

Selanjutnya, komoditas cabai merah keriting di harga Rp 47.070 per kilogram turun tipis dari sebelumnya tercatat Rp 47.580 per kilogram.

Lalu cabai merah besar di harga Rp 41.432 per kilogram turun dari hari sebelumnya tercatat Rp 43.650 per kilogram, cabai rawit merah Rp 50.649 per kilogram naik dari hari sebelumnya Rp 49.00 per kilogram.

Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas di Jakarta, Kamis pukul 08.00 WIB, harga pangan lainnya di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium di harga Rp 15.662 per kilogram naik tipis dari sebelumnya di harga Rp 15.630 per kilogram.

Harga beras medium di harga Rp 13.653 per kilogram turun tipis dari hari sebelumnya Rp 13.784 per kilogram, lalu beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog di harga Rp 12.500 per kilogram turun tipis dari sebelumnya Rp 12.626 per kilogram.

Kemudian, harga telur ayam ras menjadi Rp 29.067 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 29.110 per kilogram. Gula konsumsi di harga Rp 18.502 per kilogram turun tipis dari sebelumnya tercatat Rp 18.538 per kilogram.