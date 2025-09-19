Harga Pangan Hari Ini, Beras Mulai Turun Jadi Sebegini

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat penurunan harga beras premium di tingkat konsumen Rp 15.656 per kilogram dari sebelumnya Rp 16.006 per kilogram.

Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas di Jakarta, Jumat, pukul 08.35 WIB, harga pangan lainnya di tingkat pedagang eceran secara nasional beras medium di harga Rp 13.430 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 13.880 per kilogram, beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Rp 12.455 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 12.546 per kilogram.

Harga cabai rawit merah jadi Rp 42.344 per kilogram dari sebelumnya Rp 48.444 per kilogram.

Harga bawang merah Rp 38.845 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 40.885 per kilogram, bawang putih bonggol di harga Rp 36.045 per kilogram turun dari hari sebelumnya Rp 37.469 per kilogram.

Selanjutnya, komoditas cabai merah keriting di harga Rp 55.141 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 58.942 per kilogram, lalu cabai merah besar di harga Rp 43.754 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 48.272 per kilogram.

Lalu, harga pangan lain, yaitu daging sapi murni Rp 132.133 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 135.023 per kilogram, daging ayam ras Rp 37.286 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 38.206 per kilogram, lalu telur ayam ras Rp 29.439 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 29.821 per kilogram.

Kemudian, minyak goreng kemasan Rp20.235 per liter turun dari sebelumnya Rp 20.868 per liter, minyak goreng curah Rp 17.276 per liter turun dari sebelumnya Rp 17.504 per liter, MinyaKita Rp 17.289 per liter turun dari sebelumnya Rp 17.465 per liter.(antara/jpnn)