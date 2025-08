Harga Pangan Hari Ini, Cabai Makin Pedas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga.

Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas, di Jakarta, Rabu, pukul 06.40 WIB harga cabai rawit merah tingkat konsumen naik jadi Rp 50.286 per kilogram dibandingkan sebelumnya Rp 44.597 per kilogram.

Selanjutnya, komoditas cabai merah keriting di harga Rp50.286 per kilogram naik dari sebelumnya Rp44.596 per kilogram.

Lalu cabai merah besar di harga Rp 36.600 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 44.417 per kilogram.

Harga bawang merah Rp 49.167 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 53.301 per kilogram. Berikutnya bawang putih bonggol di harga Rp 38.333 per kilogram turun dari hari sebelumnya Rp 38.870 per kilogram.

Harga pangan lainnya di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium di harga Rp 17.127 per kilogram naik dari sebelumnya Rp 16.184 per kilogram.

Lalu, beras medium di harga Rp 15.728 per kilogram naik dari hari sebelumnya Rp 14.426 per kilogram.

Lalu daging sapi murni Rp 116.667 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 134.815 per kilogram, daging ayam ras Rp 40.750 per kilogram naik dari sebelumnya Rp 35.200 per kilogram.