Harga Pangan Hari Ini, Cabai Merah Besar Naik Hingga 12 Persen

Pedagang menyortir cabai di Pasar Bendungan Hilir, Jakarta, Rabu (22/12). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) melaporkan adanya fluktuasi harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional seluruh Indonesia pada (10/11). 

Kenaikan signifikan terjadi pada komoditas cabai, sementara terpantau penurunan harga pada bawang dan minyak goreng.

Harga cabai merah besar mengalami kenaikan tertinggi, mencapai Rp 57.100 per kilogram, atau naik sebesar 12,07% (Rp 6.150) dari harga sebelumnya. 

Cabai merah keriting juga mengalami kenaikan, dengan harga mencapai Rp 55.650 per kilogram, naik sebesar 4,51% (Rp 2.400). 

Cabai rawit hijau dan merah juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar 2,9% (Rp 1.050) dan 3.84% (Rp 1.550).

Sementara itu, harga bawang merah ukuran sedang mengalami penurunan sebesar 0.36% (Rp 150), menjadi Rp 41.700 per kilogram.

Bawang putih ukuran sedang juga turun sebesar 0,26% (Rp 100), menjadi Rp 38.750 per kilogram.

Pada komoditas minyak goreng, harga minyak goreng curah turun sebesar 0,27% (Rp 50), menjadi Rp 18.600 per kilogram.

