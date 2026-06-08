Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Makin Pedas, Beras Aman?

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia, mencatat sejumlah harga komoditas pada Senin (8/6).

Harga cabai rawit merah mencapai Rp 73.700 per kilogram pada pukul 10.50 WIB. Harga cabai merah besar mencapai Rp 60.800 per kilogram, cabai merah keriting Rp 56.500 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp 53.950 per kilogram.

Kemudian, harga bawang merah di harga Rp 56.150 per kilogram, bawang putih Rp 40.850 per kilogram.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp 35.900 per kilogram, daging sapi kualitas I Rp 146.300 per kilogram, daging sapi kualitas II di harga Rp 139.000 per kilogram, sedangkan telur ayam ras Rp 29.700 per kilogram.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp 14.300 per kilogram, beras kualitas bawah II Rp 14.700 per kilogram. Sedangkan beras kualitas medium I Rp16.000 per kilogram dan beras kualitas medium II di harga Rp 15.750 per kilogram.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp 17.100 per kilogram, dan beras kualitas super II Rp16.750 per kilogram.

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Selanjutnya, PIHPS mencatat harga pangan berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp 19.900 per kilogram, gula pasir lokal Rp 19.050 per kilogram.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp 20.950 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp 24.150 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp 23.250 per liter.(antara/jpnn)