Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Masih Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas terpantau tinggi.

Harga cabai rawit merah pada Senin pagi (17/3) di tingkat pedagang eceran mencapai Rp 87.500 per kilogram dan telur ayam ras di harga Rp 35.450 per kilogram.

Dipantau dari PIHPS yang dilansir di Jakarta pada pukul 09.30 WIB menunjukkan harga bawang merah Rp 48.700 per kilogram dan bawang putih Rp 50.000 per kilogram.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp 14.000 per kilogram, beras kualitas bawah II Rp 13.850 per kilogram, beras kualitas medium I Rp 14.450 per kilogram.

Harga beras kualitas medium II di harga Rp15.200 per kilogram.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp 15.000 per kilogram dan beras kualitas super II Rp 16.150 per kilogram.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp 56.100 per kilogram, cabai merah keriting Rp 45.000 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp 61.550 per kilogram.

Kemudian, daging ayam ras di harga Rp 31.350 per kilogram, daging sapi kualitas I Rp 135.000 per kilogram, daging sapi kualitas II di harga Rp 135.000 per kilogram.