Harga Pangan Hari Ini, Mayoritas Turun

Sejumlah komoditas pangan di pasar. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) mencatat adanya penurunan harga sejumlah komoditas pangan strategis di Pasar tradisional per 7 November 2025. 

Sebagian besar komoditas mengalami penurunan harga, sementara beberapa lainnya justru mengalami kenaikan.

Penurunan harga terjadi pada berbagai jenis bahan pokok, di antaranya bawang merah ukuran sedang yang turun menjadi Rp 40.000 per kilogram.

Sementara itu, bawang putih ukuran sedang yang kini dijual dengan harga Rp 37.500 per kilogram.

Berbagai jenis beras juga mengalami penurunan, mulai dari beras kualitas medium I hingga beras kualitas super II.

Penurunan harga juga terjadi pada komoditas cabai. 

Cabai merah besar tercatat harga Rp 34.800 per kilogram, cabai merah keriting Rp 36.250 per kilogram, cabai rawit hijau Rp 23.000 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp 20.650 per kilogram.

Daging ayam ras segar juga mengalami penurunan harga menjadi Rp 29.500 per kilogram, serta daging sapi kualitas 1 menjadi Rp 132.500 per kilogram. 

