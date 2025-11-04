menu
Harga Pangan Hari Ini: Serempak Turun, Daging Sapi Jadi Sebegini
Sejumlah komoditas harga pangan cukup stabil di tingkat nasional, pada Senin (21/7). Ilustrasi: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Harga berbagai komoditas pangan di pasar terpantau mengalami penurunan serentak, hari ini, Selasa (4/11).

Data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional menunjukkan penurunan signifikan pada sejumlah bahan pokok.

Salah satu penurunan harga pangan yang paling mencolok terjadi pada komoditas daging sapi.

Harga daging sapi kualitas 2 turun menjadi Rp118.750 per kilogram, mencerminkan penurunan sebesar 10.34% atau Rp13.700 dari harga sebelumnya. 

Sementara itu, daging sapi kualitas 1 juga mengalami penurunan harga menjadi Rp123.750 per kilogram.

Selain daging sapi, harga daging ayam ras segar juga mengalami penurunan sebesar 16.06% atau setara Rp6.100, menjadi Rp32.150 per kilogram.

Penurunan harga juga terjadi pada berbagai jenis cabai. 

Cabai rawit merah mencatat penurunan terbesar, yakni 52.85% atau Rp21.400, sehingga harganya menjadi Rp19.000 per kilogram. 

Harga pangan serentak turun hari ini, daging sapi kualitas kini berkisar Rp118.750.

