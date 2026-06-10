Harga Pertamax Melonjak, Mufti Anam PDIP Tagih Penjelasan Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam meminta pemerintah dan Pertamina menjelaskan secara terbuka alasan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.

"Apa pertimbangannya, dan bagaimana langkah yang disiapkan untuk melindungi masyarakat dari dampak lanjutan yang mungkin timbul," kata Anam melalui layanan pesan, Rabu (10/6).

Dia mengatakan penjelasan menjadi penting agar tak muncul kesan solusi persoalan sektor energi ialah membebankan ke rakyat.

"Ya, yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah kepastian bahwa negara hadir, mendengar, dan berpihak kepada kepentingan rakyat," katanya.

Anam pun menyinggung ekspresi publik di media sosial terkait lagu My Little Bolu Ketan MBG menyikapi keputusan pemerintah menaikkan Pertamax.

Menurut Anam, viralnya My Little Bolu Ketan MBG bukan semata pujian, melainkan cara rakyat menyampaikan harapan ke pemerintah.

"Ada pesan yang ingin disampaikan bahwa rakyat ingin pemerintah hadir, bekerja lebih keras, dan menjaga agar harga-harga kebutuhan masyarakat tetap terkendali," kata dia.

Dia berharap ekspresi dari masyarakat tidak disalahartikan sebagai tanda bahwa keadaan Indonesia baik saja, karena di balik candaan dan kreativitas viral terselip harapan.