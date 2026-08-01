Harga Pertamax Turun, Turbo Lumayan

jpnn.com - JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengumumkan harga Pertamax (RON 92) turun menjadi Rp15.950 per liter mulai 1 Agustus.

Harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax turun dari Rp16.250 per liter menjadi Rp15.950 per liter.

PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan penurunan harga BBM jenis Pertamax series mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta mendukung ketersediaan pasokan BBM nasional.

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“Penyesuaian harga BBM Non-Subsidi dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta tetap memperhatikan daya beli masyarakat,” ujar VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat (31/7).

Langkah ini, lanjut Kitty, juga merupakan bagian dari upaya menjaga ketersediaan pasokan BBM nasional agar tetap terjamin bagi masyarakat.

Dengan penyesuaian tersebut, harga Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 per liter menjadi Rp18.300 per liter.

Harga Pertamax Green 95 turun dari Rp17.000 per liter menjadi Rp16.600 per liter.

Harga Pertamax (RON 92) turun dari Rp16.250 per liter menjadi Rp15.950 per liter.