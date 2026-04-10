Harga Plastik Melonjak, Gubernur Sumsel Imbau UMKM Beralih ke Daun Pisang
jpnn.com - PALEMBANG - Lonjakan harga bahan baku plastik berdampak kwpada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumatera Selatan.
Kenaikan tersebut dinilai menambah beban biaya produksi, khususnya di sektor kuliner.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengimbau pelaku usaha untuk mengurangi ketergantungan pada plastik dan beralih menggunakan bahan alami seperti daun pisang sebagai pembungkus makanan.
"Plastik itu berasal dari bahan minyak. Jika penggunaannya dikurangi sejak sekarang, maka ada dua keuntungan sekaligus, pengeluaran usaha bisa ditekan karena bahan alami jauh lebih murah dan lingkungan tetap terjaga," tutur Deru pada Jumat (10/4).
Menurutnya, kenaikan harga plastik secara langsung memengaruhi biaya produksi. Kondisi ini berpotensi menekan margin keuntungan pelaku usaha serta mendorong kenaikan harga jual.
Deru mengatakan penggunaan daun pisang bukan hal baru bagi masyarakat Sumsel.
Namun, praktik tersebut mulai ditinggalkan seiring meningkatnya penggunaan plastik sekali pakai.
"Penggunaan daun pisang justru dapat meninggalkan nilai produk karena memberikan aroma dan tampilan khas, seperti pada teknik pengajian tradisional pincuk," kata Deru.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengimbau pelaku UMKM beralih ke daun pisang untuk membungkus makanan, ini lantaran harga plastik yang naik.
