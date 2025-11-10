Harga Resmi Oppo Find X9 Series Bocor, Bakal Dijual Lebih Mahal

jpnn.com - Oppo mengumumkan akan mengungkap harga resmi Find X9 dan Find X6 Pro untuk pasar di India pada 18 November 2025.

Namun, menjelang debut publiknya, harga smartphone tersebut mulai bocor di dunia maya.

Informasi itu terungkap dari iforman. Dia mengatakan Oppo Find X9 dengan RAM 12GB dan penyimpanan 256GB diperkirakan dipasarkan seharga 74.999 rupee India, sekira Rp14 juta.

Sementara Oppo Find X9 Pro diperkirakan dibanderol 99.999 rupee, sekitar Rp18,8 juta.

Oppo Find X9 dan Find X9 Pro harganya tidak murah, tetapi menyajikan banyak peningkatan.

Oppo Find X9 punya ketebalan 7,99 mm dan berat 203 gram, tombol-tombol yang cukup taktil, dan Snap Key baru yang dapat dikustomisasi.

Layar OLED datar 6,59 inci pada ponsel ini sama besarnya dengan layar Find X8 tahun lalu, tetapi bezelnya yang tipis (1,15 mm) memberikan ilusi layar yang lebih besar.

Layar ponsel ini cukup terang, menawarkan refresh rate variabel 1-120Hz seperti yang umumnya diharapkan konsumen ponsel Android unggulan pada 2025.