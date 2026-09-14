Harga Rp 100 Jutaan, Geely Panda Mini Karting Tebar Ancaman

jpnn.com - Pasar mobil listrik mungil di Tiongkok sedang tidak baik-baik saja bagi Geely.

Setelah sempat berjaya, penjualan lini Geely Panda Mini merosot tajam hingga 77 persen di tujuh bulan pertama tahun ini.

Di tengah impitan rival berat seperti Wuling Hongguang EV dan Changan Lumin, Geely butuh kartu truf yang diwujudkan lewat Panda Mini Karting Edition.

Bukan cuma bersolek, si mungil tiga pintu ini tampil beda membawa persona baru yang jauh lebih agresif.

Sesuai namanya, Geely merombak penampilannya ala mobil balap gokart.

Aerokit dekoratif terpasang di depan, pelek 14 inci yang bikin proporsinya pas, plus sayap belakang berukuran besar melekat di atap.

Namun, kejutan sebenarnya ada di balik bodi sepanjang 3,1 meter ini.

Geely menyuntikkan baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) 17,2 kWh garapan CATL—menggantikan baterai lama buatan Gotion.