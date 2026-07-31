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Harga Spesial dan Paket Purnajual Mitsubishi New Xforce Hybrid di GIIAS 2026

Harga Spesial dan Paket Purnajual Mitsubishi New Xforce Hybrid di GIIAS 2026
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Mobil Mitsubishi X Force HEV saat tampil pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (30/7). Foto : Ricardo

jpnn.com, KOTA TANGERANG - New XForce Hybrid (HEV) menjadi magnet utama PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

MMKSI menempati Hall 10A ICE BSD City, Tangerang, di pameran yang berlangsung hingga 9 Agustus mendatang.

Selama pameran, MMKSI menawarkan harga spesial untuk seluruh lini XForce.

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Direktur Marketing MMKSI, Irwan Kuncoro, mengatakan calon konsumen dapat memanfaatkan momentum GIIAS untuk melakukan pemesanan dengan harga yang kompetitif.

"Jadi bagi customer yang masih berpikir untuk mendapatkan mobil ini, bisa segera melakukan SPK di GIIAS kali ini dengan harga mulai dari Rp 388 juta. Saya rasa itu harga yang sangat kompetitif," ujarnya.

Berikut daftar harga spesial Mitsubishi XForce di GIIAS 2026:

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XForce Exceed: Rp 388 juta

XForce Ultimate: Rp 399 juta

New Xforce Hybrid jadi magnet utama booth Mitsubishi di GIIAS 2026, ada penawaran harga spesial dan promo lainnya

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