Harga Spesial MG ZS Hybrid+ Khusus untuk 1000 Konsumen Pertama

jpnn.com, KOTA TANGERANG - MG Motor Indonesia akhirnya mengumumkan harga resmi ZS Hybrid+ di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

SUV hybrid terbaru tersebut dipasarkan mulai Rp299,9 juta selama periode peluncuran.

MG menawarkan dua varian, yakni ZS Hybrid+ Ignite dan ZS Hybrid+ Magnify.

Secara normal, varian Ignite dijual seharga Rp329,9 juta, sedangkan Magnify dijual Rp359,9 juta on the road Jakarta.

Khusus 1.000 konsumen pertama, MG memberikan harga perkenalan yang lebih menarik.

ZS Hybrid+ Ignite bisa dibawa pulang dengan harga Rp299,9 juta, sementara ZS Hybrid+ Magnify ditawarkan Rp329,9 juta.

Dengan banderol tersebut, MG ZS Hybrid+ tak hanya bersaing dengan sesama SUV hybrid, tetapi juga mulai masuk ke wilayah harga sejumlah SUV bermesin bensin di kelas yang sama.

Chief Executive Officer MG Motor Indonesia, Jason Huang, mengatakan kehadiran ZS Hybrid+ merupakan jawaban atas kebutuhan konsumen yang menginginkan kendaraan efisien tanpa mengorbankan performa maupun kenyamanan.