Harga Tandan Buah Segar Sawit Kaltim Turun Imbas Melemahnya CPO

jpnn.com, SAMARINDA - Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk periode 1–15 Januari 2026 mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

Hal ini dipicu oleh melemahnya harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) sebesar 1,18 persen di pasar global.

Harga minyak sawit mentah atau CPO tertimbang periode II (16-31 Desember 2025) Rp 13.921,45 per kilogram (kg), turun menjadi Rp 13.886,58 di periode I Januari 2026, sehingga hal ini berpengaruh pada penurunan harga TBS hingga menjadi Rp 3.175,54 per kg.

"Harga Rp 3.175,54 per kg ini merupakan TBS yang dipanen dari pohon umur 10 tahun ke atas, sedangkan TBS dari umur tanam di bawahnya, harganya sedikit lebih rendah," ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim Ahmad Muzakkir di Samarinda, Sabtu.

Harga tersebut merupakan hasil penetapan oleh tim yang terdiri dari lintas sektor, antara lain Dinas Perkebunan Kaltim, perwakilan beberapa kelompok pekebun, dan perwakilan dari berbagai perusahaan sawit.

Muzakkir yang juga Ketua Tim Penetapan Harga TBS Sawit Kaltim mengatakan, penetapan harga sengaja diarahkan melibatkan lintas sektor, tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan, yakni agar harga tidak terlalu rendah yang merugikan pekebun, begitu pula sebaliknya.

Harga TBS sebesar itu hanya berlaku bagi kebun plasma atau kebun kemitraan, termasuk kebun swadaya masyarakat yang bermitra dengan pabrik, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/ Permentan 120/1/2018.

Atas dasar tersebut, maka ia mengajak pekebun membentuk kelompok dan bermitra dengan pabrik pengolahan minyak sawit, agar harga penjualan TBS tidak dipermainkan oleh tengkulak, karena jika petani berorganisasi maka akan kuat secara kelembagaan.