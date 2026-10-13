menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Harga TBS Sawit dan Kernel di Riau Anjlok, Jadi Sebegini

Harga TBS Sawit dan Kernel di Riau Anjlok, Jadi Sebegini

Harga TBS Sawit dan Kernel di Riau Anjlok, Jadi Sebegini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani mitra swadaya di Provinsi Riau kembali mengalami penurunan untuk periode 14–20 Oktober 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, RIAU - Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani mitra swadaya di Provinsi Riau kembali mengalami penurunan untuk periode 14–20 Oktober 2026.

Pelemahan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan inti sawit (kernel) menjadi faktor utama turunnya harga komoditas perkebunan tersebut.

Penurunan paling tajam terjadi pada harga kernel yang merosot Rp1.228,39 per kilogram dibandingkan periode sebelumnya.

Baca Juga:

Sementara itu, harga CPO turun Rp341,24 per kilogram.

Kabid Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau Defris Hatmaja mengatakan harga TBS untuk kelompok umur sembilan tahun kini ditetapkan sebesar Rp3.603,92 per kilogram.

“Harga untuk kelompok umur 9 tahun berkurang Rp129,82 per kilogram atau 3,48 persen menjadi Rp3.603,92 per kilogram,” kata Defris Selasa (13/10).

Baca Juga:

Dia menjelaskan penurunan harga kedua komoditas tersebut berdampak langsung terhadap hasil penetapan harga TBS pekan ini.

“Penurunan harga minggu ini lebih disebabkan karena faktor turunnya harga CPO dan kernel,” sebutnya.

Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani mitra swadaya di Provinsi Riau kembali mengalami penurunan untuk periode 14–20 Oktober 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI