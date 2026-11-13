Harga Telur Terlalu Murah, Bapanas Khawatir Peternak Gulung Tikar

jpnn.com, BANDUNG - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menghadapi dilema dalam menjaga stabilitas harga telur ayam ras di pasaran.

Di satu sisi, kenaikan harga telur dikeluhkan masyarakat karena menambah beban pengeluaran.

Namun, jika harga terus terpuruk, peternak justru terancam merugi hingga gulung tikar.

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Kekhawatiran itu disampaikan Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa saat meninjau Pasar Sederhana, Kota Bandung, Jumat (13/11/2026).

Dia menilai harga telur ayam ras yang saat ini berkisar Rp23 ribu hingga Rp24 ribu per kilogram terlalu rendah dan perlu didorong naik ke level yang lebih wajar.

Menurutnya, harga telur di tingkat konsumen idealnya berada di kisaran Rp30 ribu per kilogram.

Sementara itu, harga di tingkat peternak seharusnya mencapai Rp24 ribu hingga Rp25 ribu per kilogram.

"Telur yang relatif sangat rendah, Rp23.000-Rp24.000, harusnya Rp30.000, tapi ini sangat di bawah. Sehingga kami juga akan mendorong, karena ini pasti berdampak pada peternak. Nanti kami akan sampaikan kepada pimpinan bahwa ini posisi telur terlalu rendah," ujarnya.