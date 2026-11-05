Harga Tepung Aci Melambung, UMKM Kuliner di Bandung Terdampak

jpnn.com, BANDUNG - Kenaikan harga tepung tapioka atau aci hingga 30 persen mulai menekan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kuliner di Jawa Barat.

Lonjakan harga bahan baku yang kini menembus Rp18 ribu per kilogram itu membuat pedagang cilok, cireng, kerupuk, hingga aneka makanan ringan harus menanggung kenaikan biaya produksi.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat mencatat kenaikan harga tepung aci terjadi hampir di seluruh kabupaten dan kota. Kondisi tersebut dipicu menurunnya produksi singkong akibat faktor cuaca dan belum meratanya masa panen di sejumlah daerah.

Kepala DKPP Jabar Linda Al Amin mengatakan, berdasarkan laporan dari sejumlah pasar, harga tepung tapioka saat ini berkisar Rp16 ribu hingga Rp18 ribu per kilogram. Padahal, sebelumnya komoditas tersebut masih dijual di kisaran Rp10 ribu hingga Rp14 ribu per kilogram.

"Lonjakan harga tepung aci yang saat ini menembus Rp16 ribu hingga Rp18 ribu per kilogram atau naik hampir 30 persen dari semula Rp10.000 - Rp14.000 per kilogram sangat disoroti karena membebani UMKM kuliner lokal," kata Linda saat dikonfirmasi, Kamis (5/11).

Menurutnya, ada beberapa faktor pemicu molanjaknya harga tepung tapioka tersebut. Salah satunya produksi panen dari petani singkong yang mengalami penurunan karena terdampak cuaca ekstrem.

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Cuaca ekstrem yang sudah terjadi sejak beberapa pekan kemarin, kata Linda, membuat masa panen singkong berbuah di setiap daerah. Akibatnya, produksi tepung mengalami penurunan.

"Faktor utamanya adalah merosotnya bahan baku karena belum panen raya dan musim kemarau berpotensi mengurangi singkong dalam jumlah cukup," ujarnya.