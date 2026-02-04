menu
Harga Terbaru Emas UBS &Galeri24 di Pegadaian Rabu Siang

Ilustrasi: Pegadaian hadirkan aplikasi yang mudah diakses masyarakat untuk berinvestasi emas melalui Tring By Pegadaian. (ANTARA/HO-Pegadaian)

jpnn.com - JAKARTA - Inilah harga emas terbaru untuk produk UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Rabu 4 Februari 2026 siang.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Rabu, pukul 11.24 WIB, harga emas Galeri24 dibanderol Rp 2.984.000 per gram. Adapun harga emas UBS Rp 2.999.000 per gram.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Adapin emas Antam di website Logam Mulia Rabu ini dibanderol dengan harga Rp 2.946.000 per gram

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.566.000

Inilah update harga emas terbaru untuk produk UBS dan Galeri24 di Pegadaian siang ini.

