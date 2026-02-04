Harga Terbaru Emas UBS &Galeri24 di Pegadaian Rabu Siang
Rabu, 04 Februari 2026 – 11:45 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Inilah harga emas terbaru untuk produk UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Rabu 4 Februari 2026 siang.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Rabu, pukul 11.24 WIB, harga emas Galeri24 dibanderol Rp 2.984.000 per gram. Adapun harga emas UBS Rp 2.999.000 per gram.
Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Adapin emas Antam di website Logam Mulia Rabu ini dibanderol dengan harga Rp 2.946.000 per gram
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Harga Emas Galeri24
0,5 gram: Rp 1.566.000
Inilah update harga emas terbaru untuk produk UBS dan Galeri24 di Pegadaian siang ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Harga Emas Antam Hari Ini 4 Februari Meroket
- Harga Emas Hari Ini 4 Februari Turun Lagi, Alamak
- Update Harga Emas di Palembang Hari Ini, Rp 16 Juta per Suku
- Harga Emas Antam Hari Ini 3 Februari 2026 Anjlok
- Harga Emas Hari Ini 3 Februari di Pegadaian: UBS-Galeri24 Kompak Turun, Cek Daftarnya
- Harga Emas Hari Ini 3 Februari Sudah Berubah Lagi