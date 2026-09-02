Harga Terbaru Pertamax Green 95, Berlaku 2 September 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga produk BBM Nonsubsidi Pertamax Green 95 yang berlaku mulai 2 September 2026 pukul 00.00 WIB.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora mengatakan penyesuaian harga Pertamax Green 95 ini mengikuti penyesuaian harga sejumlah produk BBM Nonsubsidi yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

Penyesuaian harga Pertamax Green 95, sambung Kitty dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian harga produk BBM Non Subsidi.

“Mulai 2 September 2026, Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga Pertamax Green 95. Penyesuaian ini mengikuti harga sejumlah produk BBM Non Subsidi yang telah dilakukan sebelumnya,” ujar Kitty.

Adapun harga Pertamax Green 95 mengalami penyesuaian dari Rp16.600 menjadi Rp19.150 per liter, penyesuaian sebesar Rp2.550 per liter.

Kitty menegaskan penyesuaian harga tersebut tidak mengubah komitmen Pertamina Patra Niaga untuk menjaga kualitas produk dan memberikan layanan terbaik kepada konsumen.

Pertamax Green 95 merupakan produk BBM dengan Research Octane Number (RON) 95 yang dikembangkan dengan campuran bioetanol sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan energi yang lebih berkelanjutan di Indonesia.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk menggunakan produk BBM sesuai dengan spesifikasi kendaraan agar dapat memberikan performa yang optimal.