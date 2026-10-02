Harga Tiket Final FIFA ASEAN Cup 2026 Indonesia Vs Tailan Paling Murah Rp250 Ribu

jpnn.com - JAKARTA - Suporter Timnas Indonesia harus menyiapkan dana lebih besar jika ingin menyaksikan langsung laga final FIFA ASEAN Cup 2026.

Harga tiket untuk duel Indonesia kontra Tailan yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) itu naik ketimbang laga-laga sebelumnya.

Kenaikan paling mencolok terlihat pada kategori Premium West/East. Tiket yang sebelumnya berada di kisaran Rp500 ribu pada sejumlah laga fase grup, kini dijual dengan harga Rp1 juta.

PSSI mulai membuka penjualan tiket final pada Jumat (2/10/2026).

Secara keseluruhan, tersedia empat kategori tiket dengan harga yang berbeda, mulai dari Rp250 ribu hingga Rp1 juta.

Kategori Upper Garuda menjadi pilihan paling terjangkau dengan harga Rp250 ribu.

Berikutnya, tiket Garuda South/North dibanderol Rp500 ribu, sedangkan Garuda West/East mencapai Rp750 ribu.

Harga tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tiket pada matchday 1 dan 3 di SUGBK. Ketika itu, Premium West/East dijual Rp500 ribu, Garuda West/East Rp300 ribu, Garuda South/North Rp200 ribu, dan Upper Garuda hanya Rp100 ribu.