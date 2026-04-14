Harga Tiket Indonesia Open 2026 Lebih Terjangkau, Mulai Rp 40 Ribu

jpnn.com - JAKARTA - Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026 menetapkan harga tiket mulai Rp 40 ribu. Tiket Indonesia Open 2026 dijual mulai 5 Mei mendatang.

Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026 Achmad Budiharto mengungkapkan tiket yang dijual dengan harga terjangkau itu diharapkan membuat fan mau datang langsung mendukung pebulu tangkis Indonesia yang berlaga di Istora Senayan, Jakarta.

“Kami mengumumkan bahwa penjualan tiket akan dibuat lebih affordable agar makin banyak pencinta bulu tangkis bisa datang langsung ke Istora dan merasakan atmosfer turnamen kelas dunia,” ujar alumnus Universitas Jenderal Soedirman itu.

Bagi penggemar yang ingin memiliki tiket segera bisa membeli melalui laman Tiket.com.

Tidak hanya itu, nantinya juga ada UMKM dengan harga terjangkau yang bisa dinikmati penggemar yang ingin menonton Indonesia Open 2026.

Ajang Indonesia Open 2026 rencananya digelar pada 2 Juni mendatang di Istora Senayan, Jakarta.

Penonton yang ingin menonton bisa membeli tiket termurah Rp 40 ribu hingga termahal Rp 350 ribu untuk harga pre-sale. (mcr16/jpnn)