Harga Tiket Ragunan Bakal Naik, Sekarang Masih Sebegini

jpnn.com - Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan memastikan tarif masuk ke lokasi wisata itu tetap terjangkau meski ada wacana kenaikan sebagaimana disampaikan Gubernur DKI Pramono Anung.

"Insyaallah, enggak akan mahal. Nanti akan dikaji oleh banyak pihak, termasuk anggota dewan," kata Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang saat dihubungi di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Dia menyebut kenaikan harga tiket itu dipastikan tidak akan memberatkan pengunjung, baik dari Jakarta, luar Jakarta maupun luar negeri.

Pengelola Taman Margasatwa Ragunan pun berkomitmen mendukung program yang dicanangkan pemerintah.

"Segala itu idenya bagus, ya, kami mendukungnya. Tetapi itu saja, kan, banyak hal-hal yang perlu disiapkan. Nanti secara teknisnya mungkin akan ada pembahasan lebih lanjutnya," tutur Wahyudi.

Walakin, rencana kenaikan harga tiket itu masih dalam tahap pembahasan seiring penyusunan konsep tata ruang (masterplan) revitalisasi taman margasatwa tersebut.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berencana menaikkan tarif tiket masuk Ragunan bagi warga luar Jakarta dan wisatawan asing.

Namun, dia belum merinci harga tiket masuk yang akan dikenakan bagi warga Jakarta, warga luar Jakarta dan wisatawan asing.