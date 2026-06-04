Harga Wuling Eksion Bakal Berubah, Buruan! Kuota Early Bird Terbatas
jpnn.com, YOGYAKARTA - Wuling Motors memberi sinyal harga SUV terbaru mereka, Eksion, bakal segera berubah dalam waktu dekat.
Perubahan banderol Eksion lantaran kuota program harga early bird untuk 2.000 konsumen kian terpenuhi.
Brand Communication Senior Manager Wuling Motors Brian Gomgom mengatakan harga yang berlaku saat ini masih merupakan bagian dari program early bird yang diberikan kepada pembeli awal.
Setelah jumlah pemesanan menyentuh angka 2.000 unit, Wuling akan mengumumkan harga baru untuk Eksion.
"Besarannya akan kami informasikan setelah SPK menyentuh 2.000 unit," ujar Brian di Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis (4/6).
Saat ini, jumlah pemesanan Wuling Eksion sudah mencapai sekitar 1.500 unit.
Artinya, kesempatan mendapatkan harga khusus hanya tersisa untuk beberapa ratus konsumen lagi.
Brian Gomgom menyebut respons masyarakat terhadap Eksion terbilang positif sejak resmi dipasarkan pada April 2026 lalu.
Wuling Motors memberi sinyal harga SUV terbaru mereka, Eksion, bakal segera berubah dalam waktu dekat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wuling Eksion Catat Pencapaian Positif, Model EV Mendominasi
- Egy Maulana Vikri Kepincut Wuling Eksion PHEV
- Wuling Merilis Xingguang L, Keluarga Baru Eksion dan Darion
- Tak Hanya Teknologi dan Keandalan, Wuling Eksion Juga Dilindungi Rasa Tenang
- Profil Wuling Eksion, Tak Ada Lagi yang Dirahasiakan
- Resmi Diumumkan, Harga Wuling Eksion Termurah Rp 389 Juta