Harga Wuling Eksion Bakal Berubah, Buruan! Kuota Early Bird Terbatas

jpnn.com, YOGYAKARTA - Wuling Motors memberi sinyal harga SUV terbaru mereka, Eksion, bakal segera berubah dalam waktu dekat.

Perubahan banderol Eksion lantaran kuota program harga early bird untuk 2.000 konsumen kian terpenuhi.

Brand Communication Senior Manager Wuling Motors Brian Gomgom mengatakan harga yang berlaku saat ini masih merupakan bagian dari program early bird yang diberikan kepada pembeli awal.

Setelah jumlah pemesanan menyentuh angka 2.000 unit, Wuling akan mengumumkan harga baru untuk Eksion.

"Besarannya akan kami informasikan setelah SPK menyentuh 2.000 unit," ujar Brian di Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis (4/6).

Saat ini, jumlah pemesanan Wuling Eksion sudah mencapai sekitar 1.500 unit.

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Artinya, kesempatan mendapatkan harga khusus hanya tersisa untuk beberapa ratus konsumen lagi.

Brian Gomgom menyebut respons masyarakat terhadap Eksion terbilang positif sejak resmi dipasarkan pada April 2026 lalu.