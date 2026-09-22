menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Harhubnas 2026, Sekretaris DPRD DKI Augustinus Puji Perkembangan Transportasi Jakarta

Harhubnas 2026, Sekretaris DPRD DKI Augustinus Puji Perkembangan Transportasi Jakarta

Harhubnas 2026, Sekretaris DPRD DKI Augustinus Puji Perkembangan Transportasi Jakarta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus saat menghadiri Upacara Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Selasa (22/9). Foto: Dokumentasi DPRD DKI

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus menghadiri Upacara Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas).

Dia menyampaikan ucapan selamat Harhubnas 2026, sekaligus mengapresiasi perkembangan sistem transportasi di Jakarta yang semakin beragam dan terintegrasi.

“Kami mengucapkan selamat Hari Perhubungan Nasional tahun 2026,” ujar Aga, sapaan karibnya, Selasa (22/9).

Baca Juga:

Menurut dia, momentum Harhubnas menjadi perhatian penting bagi Jakarta yang tengah mempersiapkan diri menuju lima abad yang terus diarahkan sebagai kota global.

Peningkatan kualitas transportasi juga menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat.

Bahkan, kesempatan mendorong peningkatan kualitas transportasi Jakarta.

Baca Juga:

“Ini memang momen yang baik, apalagi Jakarta menuju lima abad, menuju kota global,” kata Aga.

Aga menilai transportasi Jakarta perlu terus dikembangkan agar semakin baik, nyaman, dan mampu menjangkau seluruh wilayah Jakarta secara terintegrasi.

momentum Harhubnas 2026 menjadi perhatian penting bagi Jakarta yang tengah mempersiapkan diri menuju lima abad yang terus diarahkan sebagai kota global

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI