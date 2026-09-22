Harhubnas 2026, Sekretaris DPRD DKI Augustinus Puji Perkembangan Transportasi Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus menghadiri Upacara Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas).

Dia menyampaikan ucapan selamat Harhubnas 2026, sekaligus mengapresiasi perkembangan sistem transportasi di Jakarta yang semakin beragam dan terintegrasi.

“Kami mengucapkan selamat Hari Perhubungan Nasional tahun 2026,” ujar Aga, sapaan karibnya, Selasa (22/9).

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Menurut dia, momentum Harhubnas menjadi perhatian penting bagi Jakarta yang tengah mempersiapkan diri menuju lima abad yang terus diarahkan sebagai kota global.

Peningkatan kualitas transportasi juga menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat.

Bahkan, kesempatan mendorong peningkatan kualitas transportasi Jakarta.

“Ini memang momen yang baik, apalagi Jakarta menuju lima abad, menuju kota global,” kata Aga.

Aga menilai transportasi Jakarta perlu terus dikembangkan agar semakin baik, nyaman, dan mampu menjangkau seluruh wilayah Jakarta secara terintegrasi.