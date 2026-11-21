jpnn.com, JAKARTA - Psikolog anak Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto mengingatkan pentingnya pemenuhan hak anak serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan.

Pesan tersebut disampaikan dalam rangka memperingati Hari Anak Internasional yang jatuh pada 20 November 2026.

Kak Seto berharap seluruh anak, khususnya di Indonesia, dapat tumbuh dengan hak-hak yang terpenuhi dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan. Dia secara khusus menyoroti perundungan atau bullying yang masih menjadi salah satu persoalan dalam lingkungan anak.

"Perkenankanlah pada kesempatan ini, saya Kak Seto mengucapkan selamat Hari Anak Internasional pada tanggal 20 November 2026 ini. Semoga anak-anak, khususnya anak-anak di Indonesia dapat terpenuhi hak-haknya dan terbebas dari segala bentuk kekerasan, khususnya bullying atau perlindungan," kata Kak Seto dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu, 21 November 2026.

Selain itu, Kak Seto mengajak orang tua, tenaga pendidik, serta seluruh orang dewasa yang berinteraksi dengan anak agar lebih memperhatikan kebutuhan dan perlindungan mereka.

Menurutnya, orang dewasa perlu membangun lingkungan yang ramah anak sekaligus menempatkan diri sebagai sahabat bagi anak-anak.

"Dan, kepada para orang tua, para pendidik, dan siapapun juga orang dewasa yang kegiatannya berhubungan dengan anak-anak, mohon untuk bersikap ramah anak dan dapat menjadi sahabat anak," ujarnya.

Kak Seto berharap momentum Hari Anak Internasional tidak sekadar menjadi perayaan tahunan, tetapi juga pengingat bagi semua pihak untuk menjaga hak dan keselamatan anak.(fri/jpnn)