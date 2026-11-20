jpnn.com, PALEMBANG - Di tengah keterbatasan yang selama ini dihadapi keluarga, uluran tangan datang membawa harapan baru bagi tiga anak yang membutuhkan penanganan medis.

Momentum Hari Anak Sedunia menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak mendapatkan perhatian, perawatan, dan kesempatan untuk tumbuh lebih baik.

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Rony Samtana bersama Ketua Bhayangkari Sumsel Martina Rony Samtana mendatangi Talang Keramat, Kabupaten Banyuasin, Jumat (20/11/2026) untuk menggelar bakti kesehatan dan bakti sosial sekaligus memberikan perhatian kepada anak-anak yang membutuhkan bantuan medis.

Baca Juga: Polda Sumsel Ringkus Tersangka Kekerasan Seksual pada Anak di Banyuasin

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap anak-anak yang membutuhkan uluran tangan, terutama mereka yang harus menjalani perawatan kesehatan melalui Rumah Sakit Bhayangkara Moh Hasan Palembang.

Dalam kunjungan itu, perhatian diberikan kepada tiga anak, yakni Sobri (8) penyandang disabilitas, Shifa (4) mengalami down syndrome, serta Akbar (10) memiliki riwayat kejang sejak usia 5 bulan.

"Di momen Hari Anak Sedunia ini, ada beberapa adik-adik yang membutuhkan bantuan kesehatan. Mereka nantinya akan menjalani tindakan operasi untuk membantu memulihkan kondisi kesehatannya," kata Nandang.

Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabid Dokkes) Polda Sumsel Kombes Pol Muhammad El Yandiko mengatakan tim medis RS Bhayangkara Moh Hasan Palembang akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Sobri, Shifa dan Akbar.

Pemeriksaan tersebut bertujuan mengetahui kondisi kesehatan masing-masing anak sekaligus menentukan penanganan medis sesuai kebutuhan.