Hari Asuransi 2026, DAI Memperkuat Literasi dan Perluas Perlindungan Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Asuransi Indonesia (DAI) bersama seluruh asosiasi perasuransian berupaya terus meningkatkan literasi kepada masyarakat agar lebih memahami asuransi dengan cara memberikan edukasi lalu mengajak masyarakat untuk memiliki produk asuransi, dan merasakan perlindungan dan manfaat dari berasuransi.

Komitmen tersebut sesuai dengan tema yang diusung pada peringatan Hari Asuransi 2026, 'Literasi Asuransi Untuk Negeri' dan subtema 'Pahami - Miliki - Lindungi'.

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DAI menunjuk Asosiasi Jiwa Indonesia (AAJI) sebagai Ketua Pelaksana Asuransi 2026 dengan berkolaborasi bersama seluruh asosiasi perasuransian yang berada di bawah naungan Dewan Asuransi Indonesia.

Ketua DAI Yulius Bhayangkara menyampaikan memperkenalkan dan memasyarakatkan pentingnya berasuransi masih menjadi tantangan, terutama karena tingkat pemahaman masyarakat mengenai asuransi yang masih perlu peningkatan.

Oleh karena itu, Panitia Hari Asuransi setiap tahunnya menjadikan literasi dan edukasi sebagai fokus utama.

Dia meyakini literasi asuransi bukan hanya tentang mengenalkan produk, tetapi juga memberikan pemahaman yang benar mengenai pentingnya perlindungan keuangan melalui asuransi.

"Melalui berbagai kegiatan literasi di beberapa kota, konferensi pers, hingga pemanfaatan media cetak, online, dan media sosial, kami ingin mengajak masyarakat untuk tidak hanya mengetahui, tetapi juga memiliki produk asuransi dan merasakan langsung manfaatnya," kata Yulius dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Selasa (20/10).