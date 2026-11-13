Hari Bakti IMIPAS, Lapas Cianjur Libatkan Warga Binaan dalam Aksi Sosial

jpnn.com, CIANJUR - Semangat kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat diwujudkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Cianjur melalui kegiatan Aksi Bersih-Bersih Fasilitas Ibadah bertajuk Bakti Narapidana untuk Negeri, Kamis (12/11).

Kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Misbahul Aminah, RT 01/16, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Ke-2.

Sebanyak enam orang warga binaan dilibatkan secara langsung dalam kegiatan sosial tersebut dengan didampingi dan mendapat pengawalan dari jajaran petugas Lapas Cianjur.

Berbagai kegiatan dilakukan, mulai dari pengecatan bangunan masjid, pembersihan area tempat wudu dan MCK, hingga penataan lingkungan sekitar masjid agar lebih bersih, rapi, dan nyaman digunakan oleh masyarakat untuk beribadah.

Kegiatan ini turut melibatkan jajaran perangkat RT setempat, pengurus DKM Masjid Misbahul Aminah, serta masyarakat sekitar.

Kehadiran warga binaan di tengah masyarakat menjadi wujud nyata bahwa proses pembinaan di dalam Lapas tidak hanya berorientasi pada perubahan perilaku, tetapi juga mendorong tumbuhnya kepedulian dan kontribusi positif bagi lingkungan sosial.

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Kepala Lapas Kelas IIB Cianjur Prayogo Mubarak menyampaikan bahwa kegiatan Bakti Narapidana untuk Negeri merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus implementasi pembinaan yang memberikan ruang bagi warga binaan untuk berperan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa warga binaan juga memiliki kesempatan untuk berkontribusi positif bagi masyarakat. Ini menjadi bagian dari proses pembinaan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, kepedulian sosial, dan mempersiapkan mereka agar dapat kembali serta diterima dengan baik di tengah masyarakat,” ungkapnya.