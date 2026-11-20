jpnn.com, CIANJUR - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Cianjur menyelenggarakan rangkaian kegiatan Upacara dan Tasyakuran dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Ke-2 Tahun 2026, Kamis (19/11).

Mengusung tema “Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina”, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, meningkatkan sinergi, serta meneguhkan komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara peringatan yang meliputi pembacaan sejarah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, pengibaran Bendera Merah Putih, pembacaan Teks Pancasila, pembacaan Pembukaan UUD 1945, penyampaian amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta pembacaan doa.

Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan tasyakuran yang diikuti oleh seluruh jajaran petugas bersama mitra kerja Lapas Cianjur.

Dalam rangkaian tersebut dilaksanakan pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan dedikasi mitra dalam mendukung penyelenggaraan pembinaan kepribadian warga binaan.

Penghargaan diberikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur atas perannya dalam mendukung pembinaan keagamaan melalui Pesantren At-Taubah Lapas Cianjur, serta Badan Kerja Sama Pelayanan Firman Kristen dan Katolik Cianjur atas kontribusinya dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian bagi warga binaan beragama Kristen dan Katolik.

Selain kepada mitra kerja, penghargaan juga diberikan kepada Boby Dwi Listianto sebagai pegawai berprestasi atas dedikasi dan perannya dalam menggagalkan upaya masuknya barang terlarang ke dalam Lapas Cianjur.

Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kewaspadaan, integritas, dan komitmen petugas dalam menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.