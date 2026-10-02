Hari Batik Nasional, PNM Perkuat Warisan Batik Nusantara

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berupaya mendukung pelestarian warisan budaya batik dengan memberdayakan perempuan-perempuan tangguh yang hidup dari usaha membatik.

Hingga saat ini PNM telah memfasilitasi klasterisasi batik di berbagai titik di Indonesia, di antaranya Jambi, Madiun, Magelang, Hingga Lamongan.

Klasterisasi merupakan program pelatihan berseri dari PNM yang dilakukan secara berkelompok, dengan mengumpulkan pengusaha batik sejenis dalam satu wilayah.

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Melalui cara ini, pembekalan dapat diberikan lebih terarah dan peserta tidak berjalan sendiri.

Direktur Utama PNM Kindaris menuturkan kegiatan ini menjadi cara PNM ikut menjaga batik pada momentum Hari Batik Nasional.

"Kami ingin ikut menjaga batik lewat para pembuatnya. Melalui pembiayaan dan program pemberdayaan melalui klasterisasi, ibu-ibu para pembatik kami kumpulkan agar bisa belajar, berkarya, dan tumbuh bersama, sehingga batik tetap lestari dan usaha mereka semakin kuat," ujar Kindaris.

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Di Kelurahan Danau Teluk, Kota Jambi contohnya, klasterisasi menghadirkan pelatihan membatik, pendampingan, dan akses pemasaran bagi perajin batik setempat.

Keterampilan peserta kemudian diperluas di Desa Uteran, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, lewat pelatihan batik ecoprint yang mendorong kreativitas dan menambah pengetahuan baru.