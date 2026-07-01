Hari Bhayangkara, Herman Deru Minta Sinergi Seluruh Elemen dengan Polri Makin Diperkuat

jpnn.com - PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memanfaatkan momentum HUT ke-80 Bhayangkara untuk menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Gubernur Sumsel Herman Deru menilai Hari Bhayangkara tahun ini sangat monumental karena bertepatan dengan rilis hasil survei yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri terus meningkat.

“Begitu juga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengayoman, dan perlindungan yang diberikan," kata Herman Deru setelah acara upacara dan syukuran Hari Bhayangkara di Griya Agung Palembang, Rabu (1/7).

Dia mengatakan capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, Polri, TNI, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan di Sumsel. "Di Sumatera Selatan kami akan terus mengolaborasikan seluruh potensi yang ada agar ketenteraman, keamanan, dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga," ungkap Deru.

Lebih lanjut dia mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Polri, khususnya Polda Sumsel. "Kami berharap institusi Polri terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ucap Deru.

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Sandi Nugroho mengatakan kondisi keamanan yang kondusif di Sumsel merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, forkopimda, hingga masyarakat.

Peraih Adhi Makayasa Akademisi Kepolisian 1995 itu mengapresiasi dukungan Pemprov Sumsel yang berperan besar menjaga stabilitas keamanan di daerah. "Terima kasih kepada Bapak Gubernur atas dukungan, arahan, dan pembinaannya,” kata Irjen Sandi.

“Berkat kolaborasi bersama pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh stakeholder, situasi keamanan di Sumsel tetap aman dan kondusif. Kebersamaan ini harus terus dijaga dan ditingkatkan," ungkap Sandi.